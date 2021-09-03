Araçta sıkışan jandarma astsubay hastanede hayatını kaybetti
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Araçta sıkışan jandarma astsubay hastanede hayatını kaybetti

Araçta sıkışan jandarma astsubay hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da aydınlatma direğine çarpan araçta sıkışan otomobilin sürücüsü jandarma astsubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da aydınlatma direğine çarpan araçta sıkışan otomobilin sürücüsü jandarma astsubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde bulunan Sırrın Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta yaşandı. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Jandarma Astsubay Mehmet Tolga Çapar (29) yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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