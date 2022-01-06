Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: "Fark etmedim" - Haberler
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Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: "Fark etmedim"

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Genel

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: "Fark etmedim" 'Maskem yok' bahanesine karşı önlem: Maskeler salgın ekibinden Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimine çıkan ekipler, "maskem yok" bahanesine karşı tedbir alarak yanlarında bulundurdukları...

KIRIKKALE (İHA) - Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: "Fark etmedim"

'Maskem yok' bahanesine karşı önlem: Maskeler salgın ekibinden

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimine çıkan ekipler, "maskem yok" bahanesine karşı tedbir alarak yanlarında bulundurdukları maskeleri vatandaşlara dağıttı. Bir vatandaş ise araçta sandığı maskesini kolunda unutunca, "fark etmedim" diyerek ekiplere cevap verdi.

Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye'de korona virüsü pozitif vakaları artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak, korona virüsü vaka sayısının artışına dikkat çekti. Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ün altında olduğu iller arasındaki Kırıkkale'de denetimler sıkı tutuluyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Korona virüsü (Covid-19) pandemisinin son günlerde artmasıyla birlikte salgın ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşları maskesiz dolaşmasına izin vermedi. "Maskem yok" bahanesine karşı da tedbirli olan ekipler, yanında bulundurdukları maskeleri vatandaşlara dağıttı.

Kentin en işlek bölgesi olan Zafer Caddesi'nde de maske ve mesafe denetimleri yapıldı. Ekipler, bir vatandaşın araçta unuttuğunu sanan maskenin kolunda takılı olduğunu hatırlattı. Rehavete kapılanlara da virüsün gün geçtikçe yaygınlaştığı belirtildi.

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: Fark etmedim

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: Fark etmedim

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: Fark etmedim

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: Fark etmedim

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: Fark etmedim

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: Fark etmedim

Araçta sandığı maskesini kolunda unutan vatandaş: Fark etmedim

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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