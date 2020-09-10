Araçta sahte içki satma iddiasına gözaltı
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Araçta sahte içki satma iddiasına gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde aracında sahte içki sattığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Araçta sahte içki satma iddiasına gözaltı
10.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:08

Samsun'un Bafra ilçesinde aracında sahte içki sattığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polise, Beşyol mevkisinde bir şahsın park halinde bulunan aracında 'kaçak içki sattığı' ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri H.G.(52) isimli şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bidon içerisinde satışa hazır pet şişe içerisinde 12 adet sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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