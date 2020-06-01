Araçta esrar ele geçirildi
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Araçta esrar ele geçirildi

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Araçta esrar ele geçirildi
01.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:09

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan V.D. ve V.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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