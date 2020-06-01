Araçta esrar ele geçirildi
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
01.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:09
BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada araçta 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan V.D. ve V.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA