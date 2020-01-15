Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 2 gözaltı
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Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 2 gözaltı

MERSİN'de yol kontrol noktasında durdurulan araçta bir miktar uyuşturucuyla birlikte yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

15.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:35
Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 2 gözaltı

MERSİN'de yol kontrol noktasında durdurulan araçta bir miktar uyuşturucuyla birlikte yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. 2 kişinin bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada 150 gram toz esrar ve 50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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