Araçta 6 bin 700 mermi ele geçirildi

Araçta 6 bin 700 mermi ele geçirildi

ŞIRNAK'ta, polisin yol kontrolünde durdurup arama yaptığı araçta, 6 bin 700 mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Araçta 6 bin 700 mermi ele geçirildi
ŞIRNAK'ta, polisin yol kontrolünde durdurup arama yaptığı araçta, 6 bin 700 mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 7.62 milimetre çapında 6 bin 700 mermi ele geçirildi. Araçtaki C.A. ile S.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Şırnak
Kaynak: DHA
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