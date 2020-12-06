Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:16

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 575 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 575 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden tarihi eser satmaya çalışan şüphelinin Erzurum'dan kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 499 sikke, tablet, 30 obje, 4 haç, 4 heykel, 2 vazo, kandil, 8 madalyon, 3 ok ucu, mühür, 3 kolye ucu, 16 yüzük ve 3 bilezik olmak üzere 575 tarihi eser ele geçirildi.

Araçta bulunan E.A, M.F, H.Ö. ve S.K. gözaltına alındı, tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: Tarihi eserler ele geçirildi
Son dakika gündem: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: Tarihi eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
Şanlıurfa'da Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi
Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Ebru Şallı Başak Dizer Oktay Kaynarca
Spor Sörloth Nacer Chadli Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 12:16:56. #1.15#
title