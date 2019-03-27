Araçta 107,2 Kilo Eroin Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda takibe alınan araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, şüpheli şahısların Van il merkezinde uyuşturucu madde sevkıyatı yapacakları bilgisi elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların kullandığı aracı yakın takibe aldı. Yapılan operasyon neticesinde, Tuşba ilçesi sınırlarında durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpekleri 'Alem' ile 'Barut'un da katılımıyla yapılan aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi. E.Ö. ve Y.A. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Kaynak: İHA