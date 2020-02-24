Araçlarla ilgili tüm işlemler tek sayfada toplanacak

24.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:16

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden yakın zamanda kullanıma açılacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay'ın başkanlığında, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla bu yılın ilk "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Oktay, konuşmasının başında, İran'da meydana gelen deprem sonucu Van'da vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek depremden etkilenen bölgede etkin ve hızlı şekilde gerekli çalışmaları yürüten AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere tüm görevlilere teşekkür etti.

Geçen hafta İdlib'de şehit olan askerlerin acısı tazeyken deprem sonucu hayatını kaybedenlerin yürekleri bir kez daha dağladığını söyleyen Oktay, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak Suriye'de verilen çetin mücadelede yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Oktay, güçlü ve büyük Türkiye mücadelesini pek çok cephede ve birçok alanda verdiklerini belirterek milli teknoloji hamlesinin ve bürokraside dijital dönüşümün de bu mücadelenin önemli bir ayağı olduğuna işaret etti.

"Dijital Türkiye" ve bürokrasinin azaltılması hedefi kapsamında başarılı çalışmalar sürdürdüklerine değinen Oktay, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından üye ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeyini belirlemek için yapılan çalışmada, ülkemiz, 2018 yılı değerlendirmesinde, 193 ülke arasında 68'inci sıradan 53'üncü sıraya yükselmiştir." dedi.

"Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile ilave 1198 hizmet sunuldu"

Oktay, Dijital Türkiye Versiyon 1.1'in tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan hizmet sayımız ise toplam 5 bin 170'e, bunları sunan kurum sayımız 640'a, kullanıcı sayısı 45 milyona ulaşmıştır. Dijital Türkiye Portalı'na 1 milyar giriş hedefi de aşılmış, 2019 yıl sonu itibarıyla toplam 1 milyar 180 milyon kez giriş yapılmıştır. Dijital Türkiye kapsamında belge değil beyanı esas alan sıfır belge politikamız doğrultusunda Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan hizmet başına ortalama 3,8 belge sayısı, 2019 yıl sonu itibarıyla 0,31'e düşürülmüştür."

Fuat Oktay, 81 ildeki elektrik ve doğal gaz aboneliklerinde başvuru ve fesih işlemleri 2019 yıl sonu itibarıyla Dijital Türkiye Portalı üzerinden yapılır hale geldiğini hatırlatarak şu anda 19 il için Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan su abonelik işlemlerinin 2020 sonunda 81 ilden de yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) entegrasyonunun devreye alındığını ve özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik 30 hizmetin iş dünyasının kullanımına açıldığını ifade eden Oktay, "Veri mimarisi çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Ulusal Veri Sözlüğü Sisteminin kurulmasıyla birlikte kamuda mükerrerlik arz eden verilerde veri sahipliğinin belirlenmesi ve verinin standartlaştırılması çalışması başlatılmıştır. Kasım 2019 itibarıyla kurum çalışanlarına veri sözlüğü eğitimleri verilmiş, Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde oluşturulan Ulusal Veri Sözlüğü yardım masası kurulmuştur." bilgisini paylaştı.

"Yakında 'Araçlarım' hizmeti kullanıma açılacak"

Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden tüm bilgilere tek bir sayfadan ulaşılabilen, yeni bilgi veya belge ibrazını gerektirmeyen bütünleşik hizmetlerden katma değeri yüksek olanların kullanıma sunulmasının hedeflendiğini vurgulayarak "Bu kapsamda yakın zamanda kullanıma açılacak hizmetlerin ilki olacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecektir." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden 2019 yılında bakanlıklara ait en çok kullanılan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Dijital Türkiye Portalı'nda "raporlama sistemi" hayata geçirilecek

Bu yıl "Dijital Türkiye" çalışmalarındaki temel önceliklerinden ilkinin, karar vericilerin veriye dayalı olarak karar almasını sağlayacak ve 7/24 verilere erişim imkanı sunacak raporlama sisteminin Dijital Türkiye Portalı'nda hayata geçirilmesi olduğunu söyleyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, 'Dijital Türkiye' hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak veriye dayalı performans takip sistemi geliştirmiş bulunmaktayız. 'Dijital Türkiye Performans Sistemi' adını verdiğimiz bu sistemin testleri ve pilot çalışmaları tamamlanmış olup, yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Dijital Türkiye Performans Sistemi kapsamında, bakanlıklar ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların Dijital Türkiye Portalı üzerinde sunulan hizmetlerinin, kurumları tarafından taahhüt edilen sürelerde tamamlanıp tamamlanmadığının takibi, bakanlık, kurum, birim bazında yapılabilir hale getirilecektir. Bu sistem ile performansı düşük olan kurumların tespitinin yanı sıra gecikme sebepleri belirlenerek süreç iyileştirme çalışmaları da sürekli bir şekilde yapılacaktır."

"Tek Durak Hizmet Noktası önümüzdeki günlerde pilot çalışmalarına başlayacak"

Kamu hizmetlerini fiziki mekanlara giderek yapmak isteyen vatandaşlar için Tek Durak Hizmet Noktalarının açılacağının bilgisini veren Oktay, "Tek Durak Hizmet Noktası çalışmasının da önümüzdeki günlerde pilot çalışmalarına başlayacağız. Tek Durak Hizmet Noktalarımızdan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini şahsen fiziki mekanlarına giderek almak istemeleri halinde kamu kurumlarına ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan tek bir noktada tüm bakanlıklar ile kurumların hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak." diye konuştu.

Bu sayede vatandaşların, farklı işleri için onlarca kuruma gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Oktay, "Vatandaşlarımız, tüm iş ve işlemlerini tek bir noktada ve tek bir kişi ile daha rahat halledebilecektir. Bu, Türkiye'de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir. Uygulamaya aldığımızda, bürokrasinin nasıl azaldığına vatandaşlarımız da bizzat şahit olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle bürokrasiyi azaltma yönündeki mücadelelerini yoğunlaştırdıklarını ifade ederek vatandaş odaklı bir yaklaşımla en kaliteli hizmetin, en kolay ve hızlı biçimde sunulması yönünde gayret göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

Mevzuat değişikliklerinin de etkisiyle bugün minimum bürokrasiyle etkin çalışan Dijital Türkiye platformunda önemli aşama katettiklerine dikkati çeken Oktay, "Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimizin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyor, Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlar ile emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA