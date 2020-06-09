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Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten "tek tıkla" ulaşılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabileceği yeni "Araçlarım" hizmetiyle vatandaşların hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyebileceğini, bunlara...

Araçlarla ilgili tüm bilgilere, e-Devlet'ten
09.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:29

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabileceği yeni "Araçlarım" hizmetiyle vatandaşların hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyebileceğini, bunlara ilişkin ödeme işlemlerini yapabileceğini bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet üzerinden daha önce araçlarla ilgili 15 farklı hizmet için ayrı sayfalarda işlem yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmayla önemli bir kolaylık sağlanacağını anlatan Koç, bu kapsamda vatandaşların, araçlarıyla ilgili farklı kurumlarca yürütülen hizmetlere e-Devlet'te yer alacak "Araçlarım" bölümü üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğini vurguladı.

Koç, e-Devlet'ten araçlara ilişkin yapılan sorgulama verilerine değinerek "Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama 83 milyondan fazla, araç sorgulama işlemi yaklaşık 25 milyon, HGS hesap bilgileri sorgulama işlemi de yaklaşık 18 milyon defa yapıldı. Yıl içerisinde yoğun olarak kullanılan bu hizmetlere artık tek bir noktadan ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

Tüm ödemeler kolaylıkla yapılabilecek

Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı altında kimlik doğrulamayla ulaşılabilen hizmetlerin de artık aynı sayfada görüntüleneceğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, 'Araçlarım' hizmetiyle hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek bunlara ilişkin ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödeme işlemleri için özel bir hizmet sayfası da hazırlandı. Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarını inceleyebilecek. Artık 'Araçlarım' sayfasında gözüken tüm ceza ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek."

Öte yandan birbirleriyle alakalı hizmetler için de benzer hizmet sayfalarının geliştirileceğine dikkati çeken Koç, e-Devlet kullanımının her geçen gün daha pratik ve etkin olmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Koç, 5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda her geçen gün yeni hizmetleri etkin kılarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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