Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:
Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücülerinin yardımına askerler koştu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücülerinin yardımına askerler koştu. Askerler, yokuş yukarı çıkmakta zorlanan araçları itti.

Yüksekova'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksekova- Şemdinli kara yolu üzerindeki 2 bin 100 rakımlı Haruna Geçidi'nde çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Bölgede bulunan askerler sürücülerin yardımına koştu. Askerler araçları iterek sürücülere yardım etti. Sürücüler askerlere teşekkür etti.


Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Yüksekova, Tragger, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title