Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
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Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı Manisa'da Gürdük Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan bir araç akıntılı suyun ortasında kaldı Araçta bulunan iki kişi ve araç Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Gürdük Çayından geçmeye...

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Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Manisa'da Gürdük Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan bir araç akıntılı suyun ortasında kaldı

Araçta bulunan iki kişi ve araç Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Gürdük Çayından geçmeye çalışan bir araç çayın ortasında akıntıda kaldı. Araçta bulunan iki kişi ve araç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi mevkiinden geçen ve debisi yükselen Gürdük Çayından karşıya geçmeye çalışan araç akıntılı suyun içerisinde kaldı. 45 HA 0010 plakalı araç içerisindeki Gönenç Dalçam ve arkadaşı araçta mahsur kalarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler önce araçta mahsur kalan iki kişiyi halatlar yardımıyla araçtan çıkardıktan sonra ekipler, suya saplanan aracı da kurtardı.

Daha öncede Çat Deresinden geçmeye çalışan bir aracın suda mahsur kaldığını kaydeden itfaiye ekipleri vatandaşları çay ve dere içinden geçmemeleri konusunda uyararak bu konuda daha dikkatli olmalarını istedi.

Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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