Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler

08.10.2020 06:50 | Son Güncelleme: 08.10.2020 06:56
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler

İSTANBUL'da yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor.

İSTANBUL'da yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor.

İstanbul'da meteorolojiden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Şanslı olanlar kapalı otoparklarda yer bularak evlerine rahat bir şekilde giderken, yer bulamayanlar ise türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalışıyor. Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.

Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; "Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü. Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun. Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum" şeklinde konuştu.

Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.


- Okur
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler
Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Bergüzar Korel
Spor Babel Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne Fırat Aydınus
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 06:56:02. #1.15#
title