Son dakika haberi! - Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı
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Son dakika haberi! - Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı

14.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:11

Son dakika haberine göre - Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı Samsun'da araçlarında 1 kilo 273 gram esrar ele geçen 3 kişi gözaltına alındı.

- Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da araçlarında 1 kilo 273 gram esrar ele geçen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alına istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde İ.Ö., A.V. ve O.G.'nin içinde bulunduğu otomobili takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberi! - Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı
Son dakika haberi! - Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı
Son dakika haberi! - Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı
Son dakika haberi! - Araçlarında uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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