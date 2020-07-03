Araçlarına 250 liralık bakım yaptırmayan sürücülere 10 bin liralık masraf uyarısı
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Araçlarına 250 liralık bakım yaptırmayan sürücülere 10 bin liralık masraf uyarısı

Araçlarına 250 liralık bakım yaptırmayan sürücülere 10 bin liralık masraf uyarısı Siirt'te oto bakım ustaları, Kurban Bayramını memleketinde geçirmek isteyen veya tatile çıkacak olan araç sahiplerine yaz bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

03.07.2020 22:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:10

Araçlarına 250 liralık bakım yaptırmayan sürücülere 10 bin liralık masraf uyarısı

SİİRT - Siirt'te oto bakım ustaları, Kurban Bayramını memleketinde geçirmek isteyen veya tatile çıkacak olan araç sahiplerine yaz bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. Oto tamircileri, araç sahiplerinin 250 liralık bakımdan kaçmaları halinde oluşabilecek arızalar sonucu 10 bin liralık masrafla karşılaşabileceklerini söyledi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tatil hazırlıklarına başladı. Oto tamircileri de araçları ile birlikte yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Araçların uzun yola çıkmadan önce muhakkak bakımdan geçirilmesi gerektiğini belirten oto tamir ustaları, 250 lira civarında tutan bakımların yaptırılmaması halinde araçlarda 10 bin liraya kadar masrafın oluşabileceğini kaydetti.

Yazlık bakımın önemli olduğunu ifade eden oto tamir ustası Cengiz Evin, vatandaşlara, hem can güvenliği hem de maddi kayba uğramaması için bakımları yapmaları çağrısında bulundu. Evin, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramında memleketine gitmek isteyen memur, polis arkadaşlar, vatandaşlar var. Lütfen yaz kontrollerini yapıp öyle yola çıksınlar. Yaz kontrolleri yapılmadan yola çıkılması araçta arızaya neden olabilir. Bu arızlar araç sahiplerine 10 bin liraya patlayabilir. Uzun yola çıkmadan önce muhakkak yaz kontrollerinin yapılması gerekir" dedi.

Oto tamir ustası Ferhat Tekin ise "Pandemi sürecinde ziyaretlere gidemedik. Kurban Bayramında uzun yola tatile gitmek isteyen vatandaşlarımızı sanayiye bekliyoruz. 250-500 lira civarında bakımlarını kontrollerini yaptırsınlar. Büyük bir masraf çıkarmasınlar araçlarına. Sanayiye gelip ufak kontrollerini yaptırsınlar. Çıkacak masraf 250 ile 500 lira civarında. Triger kayışı, hararet yapması gibi sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunlar 10 bin lira gibi masrafa neden olabilir" diye konuştu.

Araçlarına 250 liralık bakım yaptırmayan sürücülere 10 bin liralık masraf uyarısı

Kaynak: İHA

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