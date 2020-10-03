Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar
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Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar

03.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:51
Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar

DENİZLİ'de polis, 7 farklı kurum ve şirkete ait araçların yakıtmatik cihazını çalarak akaryakıt istasyonlarından toplam 300 bin liralık yakıt alan 3 kişiyi yakaladı.

DENİZLİ'de polis, 7 farklı kurum ve şirkete ait araçların yakıtmatik cihazını çalarak akaryakıt istasyonlarından toplam 300 bin liralık yakıt alan 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin yakıtmatik çaldıkları araçların plakasının da sahtesini yapıp, araçlarına takarak yakıt aldıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Denizli'de 7 ayrı kurum ve şirkete ait araçlardan yakıtmatik cihazlarının çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı. 3 kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin, yakıtmatik cihazlarını çaldıkları araçların plakasının sahtesini yapıp kendi araçlarına takarak istasyonlardan yakıt aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle Denizli'de çeşitli akaryakıt istasyonlarından 10 bin litre, Burdur'da 8 bin litre, Isparta'da bin litre, Manisa'da 10 bin litre ve İzmir'de de 12 bin litre olmak üzere toplam 300 bin lira değerinde yakıt aldıkları belirlendi. Şüphelilerin akaryakıt istasyonlarına yakıt hacmi büyük bir kamyonla geldiği, yakalanmamak için istasyonlara girmeden önce sahte plaka taktıklarını, yakıt aldıktan sonra da aracın kendi plakasını taktığı saptandı.Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, İzmir'de yakalandı. Denizli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar
Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 11:59:32. #1.15#
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