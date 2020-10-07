Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
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Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular

07.10.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:57

Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular Sivas'ta park halindeki araçların motor kısımlarına giren yavru kedi, kendini kurtarmak isteyen vatandaşları çileden çıkardı.

Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular

Sivas'ta park halindeki araçların motor kısımlarına giren yavru kedi, kendini kurtarmak isteyen vatandaşları çileden çıkardı.

SİVAS - Sivas'ta park halindeki araçların motor kısımlarına giren yavru kedi, kendini kurtarmak isteyen vatandaşları çileden çıkardı.

Kent merkezi Çarşıbaşı mahallesi, Eski belediye sokakta park halindeki 58 YA 122 plakalı aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Aracının başına gelen vatandaş, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yavru kediyi kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşların kediyi aracın motor kısmından kurtarmak için uğraştığı sırada yaramaz kedi, 58 YA 122 plakalı aracın motor kısmından çıkarak başka bir aracın motor kısmına girdi. Yarım saatlik çaba sonrası yavru kedinin başka bir aracın motor kısmına girmesiyse vatandaşları çileden çıkardı. Öte yandan kedinin aynı sırada park halindeki bulunan başka bir aracın da motor kısmına girdiği öğrenildi.

Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular
Araçların motoruna giren yaramaz kedi için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 13:57:10. #1.15#
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