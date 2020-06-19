Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Başakşehir'de yağışlı havanın etkisine kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

19.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:40

Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Başakşehir'de yağışlı havanın etkisine kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir 4. etap yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hafif şekilde yağan yağmurun etkisiyle yol kayganlaştı. Geliş gidiş yönünde seyir halindeki bir hafif ticari araç ile bir kamyonet karşı karşıya geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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