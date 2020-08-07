Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobile çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobile çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Elbistan-Kahramanmaraş yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Orhan Kurt yönetimindeki 06 BEK 34 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle mucurlu olan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Yusuf Kaçmaz'ın kullandığı 46 ABM 300 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç da farklı yerlere savruldu. Hurdaya dönen otomobillerden hafif yaralı çıkan sürücüler ve Kurt'un otomobilinde bulunan 2 kişi Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA