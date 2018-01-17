Araçların Camlarını Taşla Kıran Şüpheli Yakalandı

Adana'da bir hafif ticari araç ile iki otomobilin camlarını kırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde araç camlarının kırılma sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede park halindeki bir hafif ticari araç ile iki otomobilin camlarının parke taşıyla kırıldığını belirledi.

Araçlarda inceleme yapan polisler, herhangi bir hırsızlık olayının meydana gelmediğini tespit etti.

Mahalledeki askeri lojmanın nöbetçisiyle görüşen ekipler, aldıkları eşkal bilgisi doğrultusunda yaptıkları çalışmada bir şüpheliyi olay yeri yakınında gözaltına aldı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.