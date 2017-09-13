Araçların camlarını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı



İZMİR - İzmir'in sahil ilçelerinde 10 gün içinde 5 adet aracın camlarını kırarak araç içerisinde cep telefonu, nakit para gibi değerli eşyaları çalan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığınca, uzun süredir hırsızlık yapan şahıs yine hırsızlık yaptığı anda kameralara yansıdı. Olay yerini gören tüm kamera kayıtları inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahsa ait aracın plakası tespit etti. Aracın kiralık araç olması nedeniyle önce kiralık araç şirketini daha sonra da kiralayan şahsın açık kimlik bilgilerini araştıran jandarma ekipleri, şüphelinin F.V olduğunu belirledi.

Hemen harekete geçen ekipler, şüpheli F.V'nin Buca ilçesinde olduğunu tespit erek operasyon tespit düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan F.V, kiraladığı aracın GPS kayıtları ile olay yeri ve saatinin eşleşmesi üzerine suçunu kabul etti. Şüpheli F.V isimli şahsın 5 araçtan 8 adet cep telefonu, yaklaşık 4 bin TL nakit para, bir adet altın yüzük ve kredi kartları çaldığı tespit edildi.