Araçların Camlarını Kırıp Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

İzmir'in sahil ilçelerinde 10 gün içerisinde 5 aracın camlarını kırarak cep telefonu, nakit para gibi değerli eşyaları çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 10 gün içinde 5 aracın camlarını kırarak hırsızlık yapan şahıs, yine hırsızlık yaparken kameralara yansıdı. Olay yerini gören tüm kamera kayıtlarını inceleyen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliye ait aracın plakasını tespit etti. Jandarma, kiralık aracı kullanan şüphelinin F.V (39) olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, zanlıyı Buca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinde kiraladığı aracın GPS kayıtları ile olay yeri ve saatinin eşleşmesi üzerine suçunu itiraf etti. Şüphelinin 5 araçtan 8 adet cep telefonu, yaklaşık 4 bin TL nakit para, bir adet altın yüzük ve kredi kartlarını çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İZMİR