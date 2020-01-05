Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı
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Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, araçların camını kırarak hırsızlık yapan şahsı yakaladı.

05.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:56
Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Asayiş Şube Ekipleri, araçların camını kırarak hırsızlık yapan şahsı yakaladı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Şahsın bir aracın camını kırarak içeri girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak şahsın kimliğini tespit etti. Polisin kısa sürede Yakaladığı şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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