Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı
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Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı

12.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:55
Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı

BARTIN'da, seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin yol ortasında, araçların arasında ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BARTIN'da, seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiğin yol ortasında, araçların arasında ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akşam saatlerinde Gölcubağı kavşağında bir kamyondan fırlayan lastik, yol ortasında yuvarlanmaya başladı. Lastiği görerek, büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler, cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Bir süre yol ortasında ilerleyen lastik, yol kenarında park halindeki bir kamyona çarparak, devrildi.

Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı
Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı
Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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