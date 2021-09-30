ARAÇLARIN AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ARAÇLARIN AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da gece saatlerinde 5 araçtan akü çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da gece saatlerinde 5 araçtan akü çalan 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde otomobil ve TIR'ların akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapan polis, 2 kişinin, 4 TIR ve 1 otomobilden, piyasa değeri 8 bin TL olduğu öğrenilen 5 aküyü çaldığını belirledi. Ekipler, kimlik tespitinin ardından Nuri Y. (27) ile Bekir Ö.?yü (36) adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Nuri Y. tutuklandı, Bekir Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAÇLARIN AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ARAÇLARIN AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ARAÇLARIN AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ARAÇLARIN AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
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Haber: ARAÇLARIN AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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