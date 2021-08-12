Araçları tek tek durdurup sorguladılar
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde "Huzur" uygulaması yaptı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde "Huzur" uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı.
Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 22: 00-24: 00 saatleri arasında kent merkezinde 'Huzur' uygulaması yaptı. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamada sürücüler tek tek uyarıldı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı