Araçları tek tek durdurup sorguladılar
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Araçları tek tek durdurup sorguladılar

Araçları tek tek durdurup sorguladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde "Huzur" uygulaması yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde "Huzur" uygulaması yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurup sorguladı.

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 22: 00-24: 00 saatleri arasında kent merkezinde 'Huzur' uygulaması yaptı. Kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamada sürücüler tek tek uyarıldı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. - ZONGULDAK

Araçları tek tek durdurup sorguladılar
Araçları tek tek durdurup sorguladılar
Araçları tek tek durdurup sorguladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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