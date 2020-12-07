Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar
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Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar

07.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:44
Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye genelinde 'zorunlu kış lastiği' uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Bakanlık yetkilileri ve trafik ekipleri yollarda, gişelerde ve sınır noktalarında denetim yapmaya başladı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları tek tek durdurup, 'Lastik derinlik ölçme kumpası' ile lastiklerde ölçüm yaptı. Polis ekipleri denetimlerin yanı sıra sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kış lastiklerinin +7 derecenin altındaki kış koşullarına uygun tekniklerle donatıldığını aktaran Polis memurları, "Kış lastiklerinin diş derinliği, yaz lastiklerine oranla daha fazladır. Sırt deseninde daha fazla kılcal kanal bulunur, omuz bloklarının bir dişli yapısı vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar. Islak zeminde sürüş emniyetini arttırır" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. - SAKARYA

Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar
Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar
Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar
Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar
Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar
Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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