Araçları ozonlama uygulamasıyla dezenfekte ediyor
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Sedat Peker, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel

Araçları ozonlama uygulamasıyla dezenfekte ediyor

ÇANAKKALE'de, 17 yıldır otopark ve oto yıkama işletmeciliği yapan Sedat Peker (59), koronavirüs ile mücadele kapsamında araçları ücretsiz olarak ozon jeneratörü ile dezenfekte ediyor.

10.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:10
Araçları ozonlama uygulamasıyla dezenfekte ediyor

ÇANAKKALE'de, 17 yıldır otopark ve oto yıkama işletmeciliği yapan Sedat Peker (59), koronavirüs ile mücadele kapsamında araçları ücretsiz olarak ozon jeneratörü ile dezenfekte ediyor.

Ülke genelinde koronavirüs salgınına yönelik çeşitli tedbirler hayata geçirilirken, vatandaşlar da çeşitli önlemler alıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının önlenmesi için vatandaşları, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Çanakkale'de otopark ve oto yıkama işletmecisi Sedat Peker, bu kapsamda önemli bir kampanyaya imza attı. İş yerine gelen vatandaşların araçlarını 30 Nisan'a kadar ozon jeneratörüyle ücretsiz olarak dezenfekte ediyor. 'KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ DEDİK'

Ozon jeneratörü ile ücretsiz dezenfekte uygulamasına 25 Mart'ta başladıklarını söyleyen Sedat Peker, "Koronavirüs ile mücadelede biz de varız dedik. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. İşletmemize gelen müşterilerimizden ozonlama isteyenlere yapıyoruz. Bu cihazı araç, ev, elektriği veya 220 voltla çalıştırabiliyoruz. Ayrıca mobil olarak da kullanabiliyoruz. Cihazla araç içinde 10-15 dakika ozonlama işlemini yaptığımızda dezenfektanını sağlıyoruz. Aynı zamanda klimanın da dezenfektanını sağlıyoruz. İşlem sırasında aracın klimasını da çalıştırarak klima yollarını ve polen filtresindeki bakterileri ve virüsleri temizleyerek sterilize etmiş oluyoruz. Bu güne kadar 40 araca ozonlama yapmış bulunuyoruz. Taksi duraklarındaki esnaf arkadaşlarımız taksilerine de yaptık. 30 Nisan'a kadar da bunu ücretsiz olarak yapmaya devam edeceğiz. Ozon antibakteriyel uygulama kartı diye bir kartımız var. Bunun üzerine aracın plakasını, işlemi yaptığımız tarihi yazaraktan aracın içine koyuyoruz. Araç sahipleri daha rahat ve güvenli bir şekilde biniyor. Özelikle toplu taşıma araçlarına müşteriler daha rahat binmiş oluyor. Ozonlama uygulamasının minimum yaklaşık 3 ay etkisi oluyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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