Araçların cam kırarak soyan hırsız yakalandı

Araçların cam kırarak soyan hırsız yakalandı Bursa'da araçların camlarını kırarak soyan hırsız polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Araçların cam kırarak soyan hırsız yakalandı

BURSA - Bursa'da araçların camlarını kırarak soyan hırsız polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

Gece saatlerinde Gemlik ilçesinin farklı bölgelerinde 15 civarında aracın camını kırarak, içinden çeşitli malzemeler çalan S.Ö. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Araçların camlarını kırarak içinden çeşitli eşyalar çalan zanlı, kredi kartları ile de farklı yerlerden alışveriş yapmış. Şikayetler üzerine, bölgede bulunan kameraları inceleyen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kimliğini tespit ederek arama çalışmalarına başladı. Zanlı gün içince yakalanarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlının sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL