Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti
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Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Haberler | Güncel

Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti Öğrencileri sınava yetiştiren polis memuru ise o anları spiker gibi anlattı Geleceğini belirleyecek sınava polis ekipleri sayesinde yetiştiler Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna araçları bozulduğu için...

Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti

Öğrencileri sınava yetiştiren polis memuru ise o anları spiker gibi anlattı

Geleceğini belirleyecek sınava polis ekipleri sayesinde yetiştiler

SAKARYA - Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna araçları bozulduğu için geç kalan üniversite adayları, polis ekipleri sayesinde sınava yetişti. Üniversite adaylarını sınava yetiştiren polis memuru ise o anları bir spiker gibi anlattı.

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS sınavının birinci oturumuna araçları bozulduğu için geç kalan üniversite adaylarının imdadına polis ekipleri yetişti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, araçları bozulan öğrencileri polis minibüsüne alarak tek tek sınava yetiştirdi. Sınava geç kalma korkusu yaşayan üniversite adayları, yardımlarına koşan ekiplere teşekkür etti. Öğrencileri sınava yetiştiren polis memuru ise o anları adeta bir spiker gibi anlatarak öğrencilere başarılar diledi.

Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti
Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti
Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti
Araçları bozulan öğrenciler sınava polis ekipleri sayesinde yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya

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