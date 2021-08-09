ARAÇLARI BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TIR sürücüsünün yol vermeyen TIR sürücüsünün üzerine aracı sürdüğü an cep telefonuyla görüntülendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, TIR sürücüsünün yol vermeyen TIR sürücüsünün üzerine aracı sürdüğü an cep telefonuyla görüntülendi.

Olay dün gece Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasındaki yolun Plajlar bölgesinde meydana geldi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, TIR'lar arka arkaya ilerlerken arkada bulunan TIR sağ şeride geçti. Bu sırada önde bulunan TIR da sağ şeride geçerek yol vermedi. Bunun üzerine arkada bulunan TIR ani bir manevra ile sollama yaparak aracı diğer TIR'ın üzerine aracı sürdü. Yoldan çıkma tehlikesi yaşayan TIR yavaşlarken, diğer aracı tehlikeye sokan TIR sürücüsü yoluna devam etti. O anları cep telefonuyla görüntüleyenler tepki gösterirken, polise şikayette bulunacaklarını belirttiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı