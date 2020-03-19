Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi - Haberler
Adıyaman, Polis, Araç, Güncel

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araç içerisinde 2 adet tüfek ele geçirildi.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araç içerisinde 2 adet tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen N.F., idaresindeki otomobil ile A.M.K., idaresindeki otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 2 adet av tüfeği ile bu tüfeklere ait 19 adet fişek ele geçirildi. Her iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken tüfeklere ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Emekli orgeneralin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı Haberler
Yaşlılar, virüs uyarılarını dinlemeyince belediye bunu yapmak zorunda kaldı
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar Haberler
İtalya'daki 72 yaşındaki Türk feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral Rita Wilson Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Burak Yılmaz
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 15:37:44. #1.15#
title