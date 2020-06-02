Araçlardan parça eksildiğini fark edip güvenlik kameralarını inceleyince şok oldu Araçlardan parça eksildiğini fark edip güvenlik kameralarını inceleyince şok oldu Sanayi sitesinde çaldığı parçalarla aracını yenilerken yakalandı Gündüz vakti hurdaya ayrılan araçların parçalarını söküp kendi aracına monte etti Antalya'da sanayi sitesinde park halindeki 2 otomobilden...

Araçlardan parça eksildiğini fark edip güvenlik kameralarını inceleyince şok oldu

Sanayi sitesinde çaldığı parçalarla aracını yenilerken yakalandı

Gündüz vakti hurdaya ayrılan araçların parçalarını söküp kendi aracına monte etti

ANTALYA - Antalya'da sanayi sitesinde park halindeki 2 otomobilden söktüğü parçaları kendi otomobiline monte eden şüpheli işyerinin güvenlik kameralarını yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi A.Ö. otomobillerden söktüğü malzemelerle birlikte Asayiş ekiplerince kısa sürede yakalanırken, malzemeler sahibine teslim edildi.

Manavgat Sanayi Sitesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İşyerinin önünde tamir için bekleyen otomobil ile hurdaya ayrılmış otomobilden bazı parçaların eksik olduğunu gören Asım Senirli, işyerinin güvenlik kamerasını izlediğinde şaşkına döndü.

Kameralarda 2 gün üst üste 4 kez otomobille gelen şahsın, park halindeki otomobillerden söktüğü parçaları kendi otomobiline monte ettiği, kendi otomobilinden söktüğü arızalı ve eski parçaları ise yerine bıraktığı görüldü. Kamera görüntülerinde, gündüz vakti gerçekleştirilen olay sırasında şüphelinin yanından araçlar ve insanlar geçmesine rağmen sanki kendi malışmış gibi rahat davrandığı gözlerden kaçmadı.

İşyeri sahibinin şikayeti üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi kısa sürede belirlerken, yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.Ö.'yü yakalarken, şüphelinin park halindeki araçlardan sökerek kendi otomobiline taktığı parçalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken A.Ö. hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA