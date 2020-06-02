Araçlardan parça eksildiğini fark edip güvenlik kameralarını inceleyince şoke oldu
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Araçlardan parça eksildiğini fark edip güvenlik kameralarını inceleyince şoke oldu

Antalya'da sanayi sitesinde park halindeki 2 otomobilden söktüğü parçaları kendi otomobiline monte eden şüpheli, iş yerinin güvenlik kameralarını yakalandı.

Araçlardan parça eksildiğini fark edip güvenlik kameralarını inceleyince şoke oldu
02.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:11

Antalya'da sanayi sitesinde park halindeki 2 otomobilden söktüğü parçaları kendi otomobiline monte eden şüpheli, iş yerinin güvenlik kameralarını yakalandı. Hırsızlık olayının şüphelisi otomobillerden söktüğü malzemelerle birlikte kısa sürede yakalanırken, malzemeler sahibine teslim edildi.

Manavgat Sanayi Sitesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İş yerinin önünde tamir için bekleyen otomobil ile hurdaya ayrılmış otomobilden bazı parçaların eksik olduğunu gören Asım Senirli, iş yerinin güvenlik kamerasını izlediğinde şaşkına döndü. Kameralarda, 2 gün üst üste 4 kez otomobille gelen şahsın, park halindeki otomobillerden söktüğü parçaları kendi otomobiline monte ettiği, kendi otomobilinden söktüğü arızalı ve eski parçaları ise yerine bıraktığı görüldü. Kamera görüntülerinde, gündüz vakti yaşanan olay sırasında şüphelinin yanından araçlar ve insanlar geçmesine rağmen sanki kendi malıymış gibi rahat davrandığı gözlerden kaçmadı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi kısa sürede belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.Ö.'yü yakalarken, şüphelinin park halindeki araçlardan sökerek kendi otomobiline taktığı parçalar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi. A.Ö. hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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