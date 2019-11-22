Araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de araçlardan akü, kriko ve mazot hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

22.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:10
Araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

'de araçlardan akü, kriko ve mazot hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte park halindeki bazı araçlardan akü, kriko ve mazot çalındığı şikayetleri üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen S.Y ve İ.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada bulunan akü ve krikolar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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