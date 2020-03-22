Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu
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akaryakıt istasyonu, Bora Füzesi, Tokat, Güncel

Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Genel görüntüler -Dezenfekte çalışmaları -Dezenfekte edilen polis aracı -Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi bora ile röportaj -Vatandaş ile röportaj Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

22.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:14
Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genel görüntüler

-Dezenfekte çalışmaları

-Dezenfekte edilen polis aracı

-Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi bora ile röportaj

-Vatandaş ile röportaj Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kentte bir akaryakıt istasyonu vatandaşlarını araçlarının ücretsiz olarak dezenfekte etti. Kamu araçlarını da dezenfekte edildi. Vatandaşlar uygulamaya özen gösterdiler.

Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları korona virüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi.

Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti.

Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Araçlarda koronavirüs dezenfeksiyonu

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