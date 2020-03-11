Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor - Haber
Güncel

Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor

Türkiye'de sıfır araç satışlarının düşmesi sebebiyle artışa geçen ikinci el piyasasında fiyatlar çok yükselse de vatandaşlar araç almaktan vazgeçmiyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor

Türkiye'de sıfır araç satışlarının düşmesi sebebiyle artışa geçen ikinci el piyasasında fiyatlar çok yükselse de vatandaşlar araç almaktan vazgeçmiyor.


Son günlerde yurt dışından gelen araç sayılarındaki azalma sebebiyle düşen sıfır araç piyasası, vatandaşları ikinci ele yöneltti. Sıfır araç alış-verişinden vazgeçen vatandaşlar, ikinci el piyasasını da büyük oranda etkiledi. Geçen aylarda 80 bin liraya alınan bir arabanın fiyatı şu an 100 bin liraya kadar çıkarken, satışlarda ise artış gözlemleniyor. İkici el araç satışı yapan galerilerde bile araç bulmak zorlaşırken, galeri sahipleri ise satışların arttığını ifade ediyor.


"İkinci elde inanılmaz bir yoğunluk başladı"


Eskişehir'de galeri sahibi olan Murat Urçar fiyatların inanılmaz derecede arttığını söyleyerek, "Aşağı yukarı 6 aydır inabılmaz derecede fiyatlar arttı. Tabi herkes dövizin yüksekliğine bağladı. Ama bence döviz değil, sıfır araç getiren firmaların araç stoklarının az olması, talebi daha çok arttırdı. Bu artan talebe sıfır yeterli gelmediğinden dolayı ikinci ele inanılmaz derecede bir yoğunluk başladı. Yoğunluğun artması fiyatlarında artmasına neden oldu. Şu an Oto Center tazındaki bütün firmalar birbirlerinden araç temin etmeye çalışıyorlar. Herkes internetin başında araç kovalıyor. Bu da fiyatların artmasına neden oldu" şeklinde konuştu.


"3 ay önce yüzde 40 fiyatlar düşüktü ama bu kadar talep yoktu"


Fiyatların düşük olduğu zamanlarda satışım olmadığını ve artış olmasıyla yoğun talep olduğunu aktaran Urçar, "Vatandaşlardan bu kadar talep gelmiyordu. 3 ay önce yüzde 30-40 azdı fiyatlar ve talep yoktu. Şimdi ise yüzde 40 artmasına rağmen bir talep var Sıfır araç olmayınca ikince ele yönelim oldu. Kilometresi düşük ve yüksek modelli araçlarda inanılmaz bir talep oldu. Kilometresi düşük olan araçlar çok hızlı alınıp satılıyor" dedi.


"Fiyatlar nisan ayında düşebilir"


Nisan ayında fiyatların düşebilme ihtilalinin olduğunu aktaran Başkan Urçar, "Nisan ayına kadar devam eder diye düşünüyorum. Sıfır piyasasında bir artış olacağına inanıyorum. Çünkü şu an Fransa gümrük sahasındaki sıkıntılar yüzünden araç gelmiyor. İtalya üstünden getirmeye çalışıyorlar, o da çok maliyetli olduğu için getirilemiyor. Fransa bunu açarsa araba Türkiye'ye daha çok girecek ve sıfır piyasası hareketlenecektir. KDV oranında da indirim yapıırsa ikinci el fiyatları aşağı çekilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Haber
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik James Jeffrey Süleyman Soylu Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Haluk Levent Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Bülent Uygun Berkay Şahin Hikmet Karaman
Daha Fazla Rusya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Araçlarda ikinci el fiyatları çok artsa da satışlar azalmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 13:48:03. #1.14#