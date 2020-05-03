Araçlara kaldırım taşı atan yabancı uyruklu genci bıçakladılar
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Araçlara kaldırım taşı atan yabancı uyruklu genci bıçakladılar

Araçlara kaldırım taşı atan yabancı uyruklu genci bıçakladılar
03.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:32

Araçlara kaldırım taşı atan yabancı uyruklu genci bıçakladılar Çağlayan'da araçlara kaldırım taş atıp zarar veren yabancı uyruklu genci bıçakladılar Çağlayan'da yol üstünden 4 otomobile kaldırım taşı atarak zarar veren yabancı uyruklu genç, taşın denk gelmesi sonucu yere savrulan...

Araçlara kaldırım taşı atan yabancı uyruklu genci bıçakladılar

Çağlayan'da araçlara kaldırım taş atıp zarar veren yabancı uyruklu genci bıçakladılar

İSTANBUL - Çağlayan'da yol üstünden 4 otomobile kaldırım taşı atarak zarar veren yabancı

uyruklu genç, taşın denk gelmesi sonucu yere savrulan motosikletli saldırganlar tarafından bıçaklandı. Yerde dakikalarca yaralı olarak yatan ve kan kaybeden genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki tünel girişinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki genç yolun üstünden seyir halinde olan araçlara kaldırım taşı attı. Taşların isabet ettiği 4 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, taşlardan biri de motosikletli bir sürücüye denk geldi. Dengesini kaybetmesi sonucu yere düşen motosikletli, durumu öfkelenerek cebinden çıkarttığı bıçakla gençlerden birini yaraladı. Şahıs ardından motosikletine binerek olay yerine ayrıldı. Araçları zarar gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, çevrede önlem aldı. Yaralı genç uzun süre sesini çıkartmadan yerde beklerken, şoka girmiş şekilde etrafı izledi. Kan gölüne dönen olay yerine bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence sedyeye alarak ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.

Hastaneden kaçan psikiyatri hastası kaldırım taşı attı

Öte yandan, Hastaneye kaldırılan şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrendi. Ayrıca, şahıs dün gece tedavi olması için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi psikiyatri servisine götürüldüğü daha sonra da oradan kaçıp olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

"Yerde yatan şahıs bana kaldırım kaldırımı taşı attı"

Aracı zarar gören vatandaş, "Yerde yatan şahıs bana kaldırım kaldırımı taşı attı. Yan tarafta eşim oturuyordu, denk gelseydi ölmüştü. Bıçaklayanı görmedim. Ben ilerideydim, taş ata ata geliyorlardı. Şu an 4 araç zarar gördü. Yapan da yabancı uyrukluydu. 1 şahıs demirin dibinden taş attı, sonra pat pat sesler gelince araçların taşlandığını anladık. Polis ekiplerini aradık fakat biz bıçaklanma olayını net görmedim ancak motosikletin düştüğünü gördük. Yukarıda şahıslar görmüş yapanı" dedi.

Olay ardından polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerini başvurarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Araçlara kaldırım taşı atan yabancı uyruklu genci bıçakladılar

Kaynak: İHA

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