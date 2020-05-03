Araçlara kaldırım taşı atan genci bıçakladılar
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Araçlara kaldırım taşı atan genci bıçakladılar

Araçlara kaldırım taşı atan genci bıçakladılar
03.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:35

Şişli Çağlayan'da yol üstünden 4 otomobile kaldırım taşı atarak zarar veren yabancı uyruklu genç, taşın denk gelmesi sonucu yere savrulan motosikletli saldırganlar tarafından bıçaklandı.

Şişli Çağlayan'da yol üstünden 4 otomobile kaldırım taşı atarak zarar veren yabancı uyruklu genç, taşın denk gelmesi sonucu yere savrulan motosikletli saldırganlar tarafından bıçaklandı. Yerde dakikalarca yaralı olarak yatan ve kan kaybeden genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki tünel girişinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki genç yolun üstünden seyir halinde olan araçlara kaldırım taşı attı. Taşların isabet ettiği 4 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, taşlardan biri de motosikletli bir sürücüye denk geldi. Dengesini kaybetmesi sonucu yere düşen motosikletli, öfkelenerek cebinden çıkarttığı bıçakla gençlerden birini yaraladı. Şahıs ardından motosikletine binerek olay yerine ayrıldı. Araçları zarar gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, çevrede önlem aldı. Yaralı genç uzun süre sesini çıkartmadan yerde beklerken, şoka girmiş şekilde etrafı izledi. Kan gölüne dönen olay yerine bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence sedyeye alarak ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.

HASTANEDEN KAÇAN PSİKİYATRİ HASTASI KALDIRIM TAŞI ATTI

Öte yandan, hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrendi. Ayrıca, şahsın dün gece tedavi olması için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisine götürüldüğü daha sonra da oradan kaçıp olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

"YERDE YATAN ŞAHIS BANA KALDIRIM TAŞI ATTI"

Aracı zarar gören vatandaş, "Yerde yatan şahıs bana kaldırım taşı attı. Yan tarafta eşim oturuyordu, denk gelseydi ölmüştü. Bıçaklayanı görmedim. Ben ilerideydim, taş ata ata geliyorlardı. Şu an 4 araç zarar gördü. Yapan da yabancı uyrukluydu. 1 şahıs demirin dibinden taş attı, sonra pat pat sesler gelince araçların taşlandığını anladık. Polis ekiplerini aradık fakat biz bıçaklanma olayını net görmedim ancak motosikletin düştüğünü gördük. Yukarıda şahıslar görmüş yapanı" dedi.

Olay ardından polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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