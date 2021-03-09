Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada

09.03.2021 18:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:46

Bir son dakika haberine göre Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kameradaSAMSUN'un Terme ilçesinde, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca ardından refüje çarpan minibüsün sürücüsü E.K. (30), araçtan inip, tüfekle rastgele ateş açtı.

Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada

SAMSUN'un Terme ilçesinde, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca ardından refüje çarpan minibüsün sürücüsü E.K. (30), araçtan inip, tüfekle rastgele ateş açtı. Bir süre sonra tüfeği başına dayayan E.K., kendisini vurarak yaşamına son verdi. E.K.'nin intiharı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olay, Samsun- Ordu yolu Terme Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden E.K. (30) yönetimindeki 28 AAJ 914 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca ardından yolun sağındaki refüje çarptı. Kazanın ardından minibüsten inen sürücü E.K., bir anda elindeki pompalı tüfekle etrafa birkaç el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, E.K.'yi elindeki tüfeği bırakması için ikna çalışmasına başladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.K. polisin çabasına rağmen namlusunu başına dayadığı tüfeği, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateşledi. Ardından kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. E.K.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Terme Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

E.K.'nın intiharı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi

Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada
Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | SAMSUN Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:46:08. #1.14#
title