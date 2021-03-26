Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı
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Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Güncel

Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı D100 karayolunda etkili oldu.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı D100 karayolunda etkili oldu. Sisle birlikte bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kapanan karayolu; ekiplerin tuzlama ve küreme çalışmaları ile açık tutulmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü. Zonguldak-Ereğli karayolunda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Terzi köyü yol ayrımı mevkii ve Kandilli mevkiindeki rampalarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri kapanan yolları aralıklarla tuzlama ve küreme yöntemiyle açık tutmaya çalıştı.

Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı
Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı
Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı
Araçlar yollarda kaldı, kar sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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