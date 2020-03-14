Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor
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Koronavirüs, Güncel

Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler araçlarını yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkatıyor.

14.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:16
Araçlar virüse karşı buharlı sistemle yıkanıyor

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüler araçlarını yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkatıyor.Oto yıkama dükkanı bulunan Asım Çapacı, müşterilerinin araçlarını, koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek ısı kaynağı oluşturan buharlı sistem ile yıkıyor. Asım Çapacı, son 2 gündür yüksek ısı kaynağı oluşturan buhar enerjisi ile yıkama işlemine sürücülerin ilgi gösterdiğini söyledi. Çapacı, "10 yıldan bu yana oto yıkamacılığı yapıyorum. Bu süreçte araçları normal yolla yıkadığımız gibi buhar enerjisi kullanarak da yıkıyorduk. Koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında buharlı sistemli yıkama yaptırmak isteyen oto sahiplerinin taleplerini karşılamakta oldukça zorlanıyoruz. İnternet sayfamız kanalıyla randevulu sisteme bile geçtik. Gece yarılarına kadar araç sahiplerinin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. 160 derecede yüksek bir ısı kaynağında her türlü virüs ve bakteri yaşamıyor, bu nedenle araçlar daha hijyenik ve temiz oluyor? ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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