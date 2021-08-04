Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı
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Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Araçlar teker teker arandı.

Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı

Araç bagajlarında tek tek semaver ve mangal arandı

ERZURUM - Erzurum'da ormanlara giriş ve mesire alanlarında ateş, mangal ve semaver yakma yasağının ardından mesire alanına gelenler denetime takıldı. Vatandaşların araçları görevliler tarafından tek tek incelenirken bagajlarında semaver ve mangal olanların girişlerine izin verilmedi. Yasaktan haberi olmayanlar ise mangal ve semaverleriyle kapıda kaldı.

Türkiye'de devam eden orman yangınları sonrası Erzurum Valiliği'nde Vali Okay Memiş başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Erzurum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve il genelinde oluşan aşırı nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artışlar olabileceği düşüncesiyle Ağustos ayı sonuna kadar ateşli piknik ve ormanlık alanlar için yasaklar getirildi.

Yasağın ardından kentte bulunan mesire alanlarında ve ormanlık alanlarda denetimler üst seviyeye çıkartıldı. Mesire alanları girişinde vatandaşların araçları tek tek incelenerek semaver ve mangalların mesire alanına girmesi engellendi. Yasaktan haberi olmayan kişiler ise getirdikleri mangal ve semaverlerle alana girmeyerek geri dönmek zorunda kaldı.

Kararın doğu olduğunu söyleyen vatandaşlar, bundan sonra ki süreçte mesire alanlarına giriş yaparken daha dikkatli olacaklarını, yanlarında mangal ve semaver getirmeyeceklerini ifade ettiler.

Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı
Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı
Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı
Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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Araçlar teker teker arandı... Yasaktan haberi olmayan vatandaşlar mangallarıyla kapıda kaldı - Haberler
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