Araçlar tek tek patlayarak yanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Araçlar tek tek patlayarak yanıyor Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın çıktı Kahramanmaraş'ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.

Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

Kahramanmaraş'ta yediemin otoparkında yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki araçlar bir yandan patlarken, bir yandan da alev alev yanıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Araçlar tek tek patlayarak yanıyor
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı
Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Son dakika haberi: Yusufeli'nde korkutan yangın: 10 ev kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Demet Akalın Diana Spencer Prens William İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Araçlar tek tek patlayarak yanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:58:01. #1.16#

title