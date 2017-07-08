Araçlar Köprüde Çarpıştı: 1 Yaralı
Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Göle köyünden Etili köyü istikametine giden Hidayet Tezcan'ın kullandığı 17 GF 097 plakalı araç ile Ürfettin Kinet'in kullandığı 17 DE 206 plakalı taksi, Göle köprüsü üstünde çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü Hidayet Tezcan, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulaşıma 1 saat kapanan Göle köyü köprüsü, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. - ÇANAKKALE