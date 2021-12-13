Araçlar kış mevsimine hazır

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Kısım Amirliği tarafından şehir içi taşımacılık yapan toplu taşıma araçlarında kış lastiği kontrolü yapıldı.

1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olan toplu taşıma araçları için kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Kısım Amirliği tarafından kış lastiği kontrolü gerçekleştirildi. Kış şartlarının ağırlaşması öncesinde denetimlerini sıklaştıran ulaşım amirliği ekipleri, toplu taşıma araçlarını hem güzergahları üzerinde hem de garajdayken denetledi.

Otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimden az olmaması şartları arandığı belirtildi. Lastik ölçme kumpası ile otobüslerin lastiklerini tek tek ölçen ekiplerin yaptığı uygulama, belirli aralıklarla sürecek. - DÜZCE