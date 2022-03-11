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Araçlar karlı yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Araçlar karlı yolda mahsur kaldı

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda yağan kar nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman- Çelikhan Karayolunda yağan kar nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Adıyaman- Çelikhan Karayolunda trafikte zaman zaman aksamalar oldu. Kar yağışının bastırması sonrasında Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali mevkiinde bir çok araç yolda kayarak mahsur kaldı. Araçların kardan dolayı ilerleyememesi üzerine yol tamamen trafiğe kapandı. Oldukça zor anlar yaşayan sürücüler araçlarından inerek yolda kalan araçları el birliğiyle tek tek iterek bulundukları yerden çıkartı. - ADIYAMAN

Araçlar karlı yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çelikhan, Adıyaman, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haberler

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