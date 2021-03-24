Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı
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Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı

24.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:55

Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı -Kağıthane'de etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı Kağıthane'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı

-Kağıthane'de etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Kağıthane'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda araçların kaydıkları görülürken yokuşta kalan bir kamyonetin kasasına binen bir kişinin zıplayarak aracın gitmesini çalışmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Kağıthane'de yollar kısa sürede beyaza bürünürken araçların yokuşları çıkmakta güçlük çektiği görüldü. Yollarda bazı araçların kaydıkları ve güçlükle ilerledikleri görüldü. Yokuşta kalan bir kamyonetin patinaj çektiği görülürken bir kişinin kamyonetin kasasına binerek zıpladığı ve bu şekilde kamyonun kaymasını engellemeye çalıştığı görüldü.

Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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