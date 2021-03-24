Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükçe çıktı
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Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükçe çıktı

24.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:35

Kağıthane'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kağıthane'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda araçların kaydıkları görülürken, yokuşta kalan bir kamyonetin kasasına binen bir kişinin zıplayarak aracın gitmesini sağlamaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Kağıthane'de yollar kısa sürede beyaza bürünürken araçların yokuşları çıkmakta güçlük çektiği görüldü. Yollarda bazı araçların kaydıkları ve güçlükle ilerledikleri görüldü. Yokuşta kalan bir kamyonetin patinaj çektiği görülürken bir kişinin kamyonetin kasasına binerek zıpladığı ve bu şekilde kamyonun kaymasını engellemeye çalıştığı görüldü.

(Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükçe çıktı
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükçe çıktı
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükçe çıktı
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükçe çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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