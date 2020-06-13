Araçlar kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
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Araçlar kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
13.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:38

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.20 sıralarında Orhangazi-İznik yolunda Keramet kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik istikametine gitmekte olan Osman Karataş (61) idaresindeki 16 ZS 988 plakalı hafif ticari araçla Ömer Kağan Kaymaz (21) idaresindeki plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç hurdaya dönerken, sürücüler Osman Karataş ile Ömer Kağan Kaymaz ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Abbas Gökçe (21) yaralandı. Yaralı 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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